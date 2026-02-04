Практична рецепта за натоварени дни
©
Приготвяте го в дни с повече време, ползвате го в екстремни ситуации.
Начин на приготвяне:
Нарязвате го на порции, заливате с марината от соев сос, малко горчица, чесън и капка мед. Нищо сложно, нищо претенциозно. Прибирате във фризера и знаете, че когато ви трябва нещо бързо, вкусно и без много мислене – то вече ви чака. Размразяваш, хвърляш на тигана и след 10 минути си герой на вечерта.
Вече се продават на доста достъпни цени и вакуумиращи домашни машинки, ако имате такава, още по-добре. Маринованото пилешко ще си стои прясно на рафта в хладилника поне 10 дни. При този метод не губите нищо от вкусовите качества. Признаваме, че замразяването не е най-доброто, но ни спасява в точния момент.
Работи еднакво добре и при неочаквани гости. Вадиш, размразяваш набързо, хвърляш на загрят тиган или грил и за минути кухнята ухае така, сякаш си планирала всичко от сутринта. Маринатата си е свършила работата вместо теб – месото е крехко, леко сладко-солено и няма нужда от нищо повече.
За гарнитурата не се философства. Ориз с малко масло и соев сос, запържени зеленчуци от фризера или салата от каквото има под ръка. Ако си съвсем на ръба – няколко картофа на кубчета в тигана, сол и черен пипер, и готово.
Това не е уникална кулинария, това е рецепта за реалния живот, уверява ФОКУС.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Зимен Симеоновден – един от най-неблагоприятните дни в годината
08:39 / 03.02.2026
Мармотът Фил направи своето предсказание кога ще приключи зимата
21:42 / 02.02.2026
Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
20:28 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.