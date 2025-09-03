Прането на маратонки в пералнята си има няколко тънкости

© Имате доста мръсни маратонки и се чудите дали можете да ги изперете в пералнята? Краткият отговор е – да. По-правилният, обаче, е че това трябва да се направи с определено внимание. Ключът е в спазването на няколко простички правила.



Подгответе маратонките за пералнята



Преди да хвърлите маратонките в пералната машина, трябва да ги подготвите за това. Първо, обезателно махнете връзките. Можете и тях да ги пуснете да се изперат, но трябва да са отделени от обувките, тъй като около езика обикновено се събира доста мръсотия и е добре тази зона да е свободна за максимално ефективно почистване. След това, ако по чифта ви има едри, засъхнали парчета пръст и кал, а по подметката заседнали камъчета, изчеткайте ги, за да не останат в пералнята.



Нагласете оборотите и температурата на пране



Бързите обороти може да повлияят негативно на целостта на обувките ви, докато по-бавните ще ги третират по-леко. По принцип, това е препоръчителната скорост, тъй като по този начин ще минимизирате риска от повреда на някой детайл. Почти всички уреди имат опцията да изберете и температурата. Настройте по-ниска температура, защото високата може да измени вида им, съветва "Фокус". В повечето случаи, изборът дори на студена вода е напълно достатъчен.



Не перете маратонките самостоятелно



Освен бавните обороти, другото, което ще предпази маратонките ви от евентуален разпад, е да заредите пералнята с още пране. Подходящо е, с маратонките да сложите 2-3 хавлии или пуловери. Естествено, гледайте да не са чисто бели, нови хавлии или любимите ви официални блузи. Избягвайте да комбинирате изпирането на маратонките с по-деликатни материи.



Сложете връзките в мрежести торбички за пране



Ако възнамерявате да изперете и връзките, ги сложете в специални мрежести торбички за пране. Така ще ги предпазите от изгубване.



Не прекалявайте с перилния препарат



Човек би се изкушил да сложи повечко прах за пране, когато иска да изпере силно замърсените си маратонки. Истината е, че ако сложите повече от препоръчителната доза, най-много да се наложи после да чистите излишна сапунена пяна от спортните обувки. Така че, използвайте разумно, стандартно количество от препарата.



Що се отнася до вида и марката - ползвайте наличния перилен препарат вкъщи. Не се налага закупуването на специален.



Сушете маратонките на въздух



Доста хора не биха се замислили след като маратонките са изпрани, да ги оставят в сушилнята. Няма нужда и определено не е добра идея. След центрофугата на пералнята, те са просто влажни и имат нужда от малко въздух, за да доизсъхнат. Най-добре е да ги оставите на проветриво място, а може и пред вентилатор или климатик, съветва "Фокус".



Ако стелките на маратонките се вадят, ги сложете отделно да изсъхнат. Обърнете езиците наобратно, така че притокът на въздух да влиза свободно в отвора на обувките.



Веднъж изсъхнали напълно, можете да им сложите връзките и да се радвате на един “прероден" свеж чифт спортни обувки.