На 15 декември честваме паметта на свещеномъченик Елевтерий и на майка му Антия.Елевтерий произхождал от знатно римско семейство. На 15 години станал дякон, а по-късно получил и презвитерски сан. 20-годишен, св. Елевтерий бил провъзгласен за епископ Илирийски.С мъдрите си проповеди и всеотдайна служба светият отец допринесъл много за укрепване на Христовата вяра. Това не се харесало на император Ариан, заклет езичник. Изправил епископа на съд в Рим, подложил го на нечовешки изтезания и заповядал да го обезглавят.