Празник! Имен ден имат българки с интересно име
©
Елевтерий произхождал от знатно римско семейство. На 15 години станал дякон, а по-късно получил и презвитерски сан. 20-годишен, св. Елевтерий бил провъзгласен за епископ Илирийски.
С мъдрите си проповеди и всеотдайна служба светият отец допринесъл много за укрепване на Христовата вяра. Това не се харесало на император Ариан, заклет езичник. Изправил епископа на съд в Рим, подложил го на нечовешки изтезания и заповядал да го обезглавят.
Имен ден празнуват българките с име Свобода.
Още от категорията
/
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
12.12
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11.12
Дениз страда по Виктор
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мисис Вселена 2025 разкри любим ритуал от рутината си
22:03 / 14.12.2025
Историята на "усмихнатата" домакинска гъба, която носи милиони на...
20:03 / 13.12.2025
Жена на 68 години: Умрях за 11 минути, бях в рая и ада, никога ня...
16:34 / 13.12.2025
Почина известен актьор
12:05 / 13.12.2025
Как да приготвим правилно кисело зеле?
08:37 / 13.12.2025
Не ги яжте горещи: Храни, които е по-добре да се консумират на сл...
08:37 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.