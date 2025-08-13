Новини
Празник е! Българи с интересно мъжко име черпят
Автор: Екип Ruse24.bg 08:35Коментари (0)39
©
Днес е 13 август. На този ден Православната църква отбелязва пренасянето на мощите на преподобния Максим Изповедник от мястото на неговото заточение и смърт в Константинопол.

Паметта на светеца се празнува както на 21 януари, така и на 13 август.

Св. Максим Изповедник (ок. 580-662 г.) е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието.

Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството.

Днес имен ден празнуват всички с името Максим.

Максим е латинско име, което означава велик.

На този ден почитаме и паметта на св. Тихон Задонски.

Роден през 1724 г., при кръщението бил наречен Тимотей. Рано останал сирак. Завършил с отличие духовна семинария и веднага бил назначен за учител в нея.

През 1758 г. приел монашество с името Тихон, а през 1759 г. бил назначен за ректор на семинарията в град Твер. През 1763 г. бил избран за Воронежки епископ. Работил много успешно и с голям нравствен авторитет, издигнал духовния живот на високо равнище.

Но от всички преживени лишения и монашески подвизи здравето му било доста влошено. Затова многократно молил да бъде освободен и да се оттегли на покой в някой манастир, за да се занимава с богословски трудове.






