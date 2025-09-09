Новини
Празник е! Ето кои са имениците
Автор: Екип Ruse24.bg 08:44
©
На 9 септември възпоменаваме светите праведни богоотци Йоаким и Анна – родителите на Пресвета Богородица, свети Йоаким, патриарх Търновски и свети мъченик Севириан.

Свети праведни Йоаким бил потомък на цар Давид, на когото Бог обещал, че от неговото семе ще се роди Спасителят на света. Заедно със съпругата му, праведната Анна, живели в Назарет Галилейски.

Те били бездетни до дълбока старост и скърбели за това през целия си живот. Търпели презрение и подигравки, тъй като бездетността се смятала за позор, но се молели усърдно на Бога, смирено уповавайки се на Неговата воля и молитвите на светите съпрузи била чути: Ангел възвестил и на двамата, че ще имат дъщеря, която ще бъде благословена от целия човешки род.

Църквата възхвалява Богородица – Божията майка, като непорочна и завинаги блажена, като смята, че по чест и слава превъзхожда дори най-висшите ангели –серафимите и херувимите. Величае я като същинска Богородица, родила по най-чуден начин Нашия Господ Иисус Христос, Божи Син, Който чрез Нея станал човек.

В този ден възпоменаваме и първия Търновски патриарх Йоаким I – велик подвижник, подвизавал се на Атон, а после в скална килия при Червен на Дунава, основател на скалния манастир "Св. Арх. Михаил".

Светият мъченик Севериан пострадал за Христос в +320 г. в Севастия арменска, по време на гонението срещу християните при император Лициний (307 – 324).

Имен ден днес празнуват: Ана, Анна, Анка, Ана, Ани, Аника, Аница, Анушка, Анита, Анелия, Анета, Анабел, Анчето, Яна, Янка, Вилиана, Яким, Аким, Еким, Ачо, Янко, Янчо, Яко и Йоаким.






