Празник е! Не отказвайте помощ

© На 5 октомври според църковния календар е денят, в който се отдава почит на паметта на великомъченица Харитина Амисийска.



Харитина живяла в древния град Понте на брега на Черно море. Тя остава сираче в ранна възраст. Била е отгледана от благочестивия християнин Клавдий, който се отнасял към нея като към дъщеря.



Църквата не одобрява и се противопоставя на кавгите, лошия език, клюките, клеветите и осъждането, както и на завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате помощ на тези, които искат.



Вярващите се молят на Света Харитина за тяхно здраве и това на близките им, за сполука в работата, семейно благополучие и просперитет в семейството. Харитина се смята и за покровителка на ръкоделието, тъкачките и шивачките.