На 23 декемвриСветците са символ на знание, твърдост и вяра, и този ден се възприема като подготовка за Рождество Христово – време за мисъл, тишина и духовна готовност.В народните традиции денят е свързан с грижа за дома и семейството. В някои райони, като, се вярва, че огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и за да донесе здраве и плодородие през следващата година. Жените проверяват обредната трапеза – варен боб, жито, тиквеник, содена питка или постни баници – за да няма недовършени задължения и за да бъде трапезата "отворена“ за благословията на Рождество.се меси рано сутринта, обредната пита – по старите обичаи – се разчупва, а паричката в нея символизира благословията за дома. В някои райони се оставя малко храна за душите на предците, смятайки, че те идват да благословят семейството през нощта.Особено внимание се обръща на именниците., като светецът се смята за техен духовен покровител. В някои краища се смята, че именниците трябва да обиколят къщата с вода и слама, за да донесат здраве и плодородие. Други обичаи включват символично "посяване“ на жито в малки съдове за здраве и късмет.също има традиция жените да изговарят тихи молитви за близките и за семейството, да разпределят обредната храна по паници и да се уверят, че всичко е подредено и чисто – знак за хармония и готовност за празника.Денят напомня, че Коледа започва не с подаръците, а с вътрешната готовност – с тишината, мислите и духовната топлина, които носим на масата и в сърцата си. Това е време, в което домът се изпълва с очакване, а хората – с надежда и благословение.