Празник е! Спазвайте това важно поверие

© На 12 септември отбелязваме паметта на Свети мъченик Автоном. Той просвещава езичниците със светлината на евангелската истина. Обърнал мнозина от тях към Господа. Св. Автоном бил епископ в Италия ипо време на гоненето на християните от император Диоклециан, напуснал страната и се установил във Витиния, в град Сорея, заедно с поклонника Корнилий.



На този ден не бива да започваме важни дела.