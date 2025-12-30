Празник е! Сънищата имат голямо значение!
©
Св. Анисия се родила в благочестиво и много богато семейство от Солун. Още от детството си тя обикнала Бога повече от всичко на света. Когато родителите починали, решила да продаде всичко от наследството си и да раздаде парите на бедните.
Посещавала болници и затвори, носейки щедри помощи. Когато езичници поискали от нея да се поклони на техен идол, Анисия се прекръстила и отказала да се подчини. Заради това била посечена и се сдобила с мъченически венец.
Сънищата в нощта на 30 декември, имат специално значение. Сън, свързан със земята, предсказва смърт, а ако се сънува сватба или целувка – това е предупреждение за семейни разправии.
На този ден се препоръчва да не се предприемат дълги пътувания.
Още от категорията
/
Ако човек е на 49 години в началото на 2027 г. парите му ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд и ще стоят там докато стане на 54 години
09:26
Статистиката: Над 70% от милиардерите в света са постигнали огромното си богатство сами. Значи и ние имаме шанс
28.12
Трогваща история на връх Коледа: Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавка насред пътя, да се прибере у дома
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иконата, чийто живот бе бурен, страстен и често белязан
17:01 / 29.12.2025
Как да облекчим болката в коленете през студените дни
08:49 / 29.12.2025
Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила
22:07 / 28.12.2025
Истината за фризера: След колко време месото, каймата и рибата са...
21:07 / 28.12.2025
Мария Бакалова: Декември е време да си у дома
20:15 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.