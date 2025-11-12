Празник е! Забранено е да се започват нови дела
©
Според житието на светеца, той се е отличавал с аскетизъм през целия си живот. След като преброил всички бедни в Александрия, той им раздал имуществото си.
Забрани и поличби
Човек не бива да започва кавги или конфликти - предците ни са казвали: "Който се кара на този ден, ще бъде във вражда за дълго време."
Не бива да се занимавате с тежък физически труд - бързо ще се изтощите и упоритият ви труд няма да доведе до желания резултат.
Забранено е да се започват нови дела - те няма да доведат до желания резултат.
Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден: топъл ден означава мека зима. Ако има гъста мъгла сутрин, очаквайте по-топло време. Ако падне слана - ще има зима с размразявания.
/
Забележителни проекти, реализации и концепции са подадени в 12-то издание на Archinova architecture awards 2025
