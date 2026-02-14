Сподели close
Българите харчат средно между 50 и 120 лв. за Свети Валентин. Основните разходи са насочени към романтични вечери, бижута и ваучери. САЩ водят убедително в класацията за най-големи харчове за Свети Валентин, следвани от Великобритания и Франция.

Любовта като потребност и ролята на подаръците

"Еуфорията няма как да не ни застигне. Ние като хора имаме нужда от тази любов", каза маркетинг експертът Георги Малчев пред . Той отбеляза, че подаръците са ключова част от празника. По думите му, според проучвания поколението Gen Z харчи най-много. "Не трябва да забравяме жестовете на внимание", подчерта Малчев пред Bulgaria ON AIR.

Разумното пазаруване и новите тенденции

На въпрос как да харчим разумно, маркетинг експертът отговори, че живеем в ерата на AI, където всичко е много бързо. Той изтъкна, че има хора, които предпочитат да вземат подаръците по-рано, но има и такива, които биха отпразнували празника и след 14 февруари. По думите му влюбените харчат най-много за бижута, на второ място за ресторанти, а на трето - за цветя.

Любов и маркетинг стратегии

"20% от всички раздели се случват около 14 февруари", отбеляза Малчев. Маркетинг експертът каза още, че с AI можем вече много лесно да периодизираме подаръка със снимки и текст.

"Харесва ми идеята за този дух, който е свързан с доброто и с романтиката", сподели той. Малчев коментира, че компаниите, които хората припознават с емоция и подарък за Деня на влюбените, започват по-бързо и отрано да действат с маркетинг стратегии.