Празник на любовта или на разбитите сърца? 20% от разделите се случват около 14 февруари
Любовта като потребност и ролята на подаръците
"Еуфорията няма как да не ни застигне. Ние като хора имаме нужда от тази любов", каза маркетинг експертът Георги Малчев пред . Той отбеляза, че подаръците са ключова част от празника. По думите му, според проучвания поколението Gen Z харчи най-много. "Не трябва да забравяме жестовете на внимание", подчерта Малчев пред Bulgaria ON AIR.
Разумното пазаруване и новите тенденции
На въпрос как да харчим разумно, маркетинг експертът отговори, че живеем в ерата на AI, където всичко е много бързо. Той изтъкна, че има хора, които предпочитат да вземат подаръците по-рано, но има и такива, които биха отпразнували празника и след 14 февруари. По думите му влюбените харчат най-много за бижута, на второ място за ресторанти, а на трето - за цветя.
Любов и маркетинг стратегии
"20% от всички раздели се случват около 14 февруари", отбеляза Малчев. Маркетинг експертът каза още, че с AI можем вече много лесно да периодизираме подаръка със снимки и текст.
"Харесва ми идеята за този дух, който е свързан с доброто и с романтиката", сподели той. Малчев коментира, че компаниите, които хората припознават с емоция и подарък за Деня на влюбените, започват по-бързо и отрано да действат с маркетинг стратегии.
