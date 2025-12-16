Преди да хапнете мандаринка или портокал не забравяйте да ги измиете много добре
© Фокус
Лично аз си мисля – през колко ръце минават при беритбата, сортирането и транспорта. Берат се полузрели, а за да имат по-голяма трайност и да не се развалят по време на транспортирането и престоя им по складовете, плодовете биват третирани с парафин, вакса и всевъзможни вредни химикали, за които дори не подозираме.
В магазина, докато ги пипаме, ръцете ни стават мазни или оцветени. Това се дължи на веществата, с които се обработват плодовете, пише ФОКУС. Важно е да знаем как да премахнем боята и химикалите, преди да консумираме любимите портокали или мандарини например.
Съветваме ви да натопите плодовете в дълбока купа, оставете ги за няколко минути, сложете малко сода и започнете да търкате кората на цитрусите. След като направите това, ги потопете в друг съд с предварително приготвен разтвор от вода и винен оцет. За финал ги изплакнете с чиста вода под чешмата и можете спокойно да консумирате.
Друг вариант е да измиете плодовете с препарат за миене на съдове, но той доста се разпенва и се отмива по-трудно.
Много хора обичат да добавят корите на цитрусите към различни сладка, кексове и десерти, които приготвят, но експертите съветват да не се прави това, независимо колко добре са измити. Също така, когато си правите чай, слагайте лимон, но без кората му.
