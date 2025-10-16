ЗАРЕЖДАНЕ...
Предложение за брак в стил Disney: Момче предложи на приятелката си с "трейлър на филм"
Използвайки изкуствен интелект, Коелю създаде "трейлър на филм“, преди да коленичи пред приятелката си и да й поднесе пръстена.
Във видеото двойката седи на дивана и се готви да гледа това, което момичето смята, че ще бъде филм на Disney.
В трейлъра се появява Джесика Уини, която е описана като "мечтателка“, която се надява да се омъжи за своя приятел.
Следвават различни моменти от живота на двойката, докато Уини не осъзнава, че това е самата тя и избухва в сълзи, казвайки "това е нашият дом“.
В края на трейлъра, озаглавен "Disney’s Get Married“, се появява екран с въпроса "Ще се омъжиш ли за мен?“, като Коельо коленичи и прави предложение за брак, чувайки "да“ от партньорката си.
"POV: покани я да гледате филм, но й предложи брак (използвайки изкуствен интелект)“, написа Коелю в описанието на видеото.
