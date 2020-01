Преслава си навлече гнева на феновете с необмислена изцепка

© ooa o eaa ecaa a caa ecaa a oa ao oe ao e oe a coe c oceoae caa.



Ce ao e ee eaa eoca eae ce oea eeco c a caa oceea a ee e a oao ace, a oa c aoa, cea ea a eeae ѝ e caa eo, oo ce e aaa oc oec.



acoo ecaa coe caa c a eo, oo oa oaa e o aaae a ece coe oc oec. aca caaa ca eaa e oaa eca "O a, o e o ecaa o oaa a aaa ece, e Lifnlin.bg.



Ao eeaa oca oe a e eaeeo coeea o e ec o, o ao oa a aa eca oc c oeco oceoae ea eo aao eooo.



a oa e oaaaao ao ecaa e oa eo c eaa a acoa oo ae oe a oecoo a, a ce aaa c aoa ecce ea.