Великден вече е зад гърба ни, но в много домове остава същата дилема – как да оползотворим козунака, който е изгубил своята мекота и свежест? Преди да го изхвърлите, помислете пак! Изсъхналият козунак може да се превърне в чудесна основа за десерти, които нерядко се оказват дори по-вкусни от първоначалния му вариант.

Нужно е само малко въображение и няколко основни продукта, които вече имате в хладилника. ФОКУС ви споделя две изпитани рецепти, които ще превърнат остатъците в кулинарен шедьовър само за няколко минути.

Домашни козуначени трюфели с шоколад

Тези малки топчета са идеални за следобедно кафе

Необходими продукти:

200 г сух козунак (натрошен)

100 мл прясно мляко (леко затоплено)

2 супени лъжици качествено какао

2 супени лъжици захар (или мед по вкус)

Разтопен шоколад, кокосови стърготини или смлени орехи за овалване

Начин на приготвяне:

Натрошете козунака на ситни трохи в голяма купа. Добавете млякото, какаото и захарта. Разбъркайте добре, докато се получи хомогенна, лепкава смес. С мокри ръце оформете малки топчета. Оваляйте ги в шоколад или кокос и ги оставете в хладилник за поне 30 минути, за да стегнат.

Козуначена торта "Мързелива домакиня" /без печене/

Ако искате нещо по-впечатляващо, но нямате време за печене, тази торта е вашето спасение

Необходими продукти:

Сух козунак, нарязан на тънки филии

200 мл млечна сметана за разбиване (студена)

2 супени лъжици пудра захар

Любим конфитюр (от ягоди или вишни е идеален) или течен шоколад

Начин на приготвяне:

Разбийте сметаната със захарта до пухкав сняг. В подходящ съд (или форма за кекс) наредете пласт филии козунак. Ако е много сух, може леко да го напръскате с прясно мляко. Намажете обилно с разбитата сметана и добавете тук-там от конфитюра или шоколада. Повтаряйте пластовете до изчерпване на продуктите.

Най- важното! Оставете тортата в хладилник за поне 3-4 часа. Това е магията – козунакът поема влагата от крема и става невероятно нежен.

Днес е почивен ден и заслужавате малко сладост без излишни усилия. Опитайте тези рецепти и ще видите, че "старият“ козунак може да бъде звездата на трапезата!