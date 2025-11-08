Причината за лоша миризма в пералнята, за която може би дори не предполагате

Пералнята е незаменим уред във всяко домакинство. Важно е да се помни, че при редовна употреба тя може да натрупа перилни препарати, остатъци от мръсотия и омекотители и да се превърне в развъдник на мухъл. За това пише вестник "Дейли Експрес".Причината за лоша миризма в пералнята, за която може би дори не предполагатеДори чиста пералня може да излъчва упорита неприятна миризма. Източникът на проблема се оказва частта, в която се натрупват остатъци от перилен препарат.Дори и ако редовно почиствате пералнята си, неприятните миризми от нея или от дрехите ви може да се запазят. Блогърът и специалист по ремонт на уреди Фраз, известен със своите лайфхакове за почистване, смята, че източникът на проблема се крие в компонент на уреда, който много домакини дори не предполагат, че трябва да се почиства."Ако пералнята ви все още има неприятна миризма, от която не можете да се отървете, дори след няколко пранета на висока температура и употреба на специален почистващ препарат, вериятно причината е в тръбата, по която препаратът стига до барабана", отбелязва Фрас.Той обяснява, че водата постъпва в машината през отделение, обикновено разположено в горния ляв ъгъл, където се добавя перилен препарат или течност. Техникът обяснява, че тръба пренася водата от това отделение или диспенсър до барабана, където се нагрява."Водата, която тече през тази тръба, никога не се загрява; тя винаги е студена и парченца неразтворен препарат могат да останат в тръбата и да станат причината за появата на много силна и неприятна миризма“, подчертава специалистът.За да реши този проблем, Фрас предлага да сложите тенджера с вода да заври на котлона и да изплакне обилно отделенията за перилен препарат и омекотител на пералнята."Просто отворете чекмеджето и налейте вода в различните секции. Изплакнете всичко обилно и врящата вода ще протече през тази тръба, премахвайки голяма част от перилния препарат. Това ще почисти напълно пералнята ви", отбелязва Фраз.В същото време той отбеляза, че подобни действия ще трябва да се повторят няколко пъти, за да се гарантира, че всички остатъци от неразтворен препарат ще бъдат напълно отмити от тръбите."Имайте предвид, че след тази процедура ще има много вода в барабана. За да решите този проблем, просто настройте пералнята си на цикъл на пране с източване на вода или центрофугиране с източване на вода“, обяснява специалистът.