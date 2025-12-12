Принц Андрю бяга в изгнание в чужбина
"Те предпочитат да бъдат третирани като кралски особи в чужбина, вместо като обикновени граждани у дома", споделя инсайдер.
Според кралския историк Андрю Лоуни, инцидентът се е случил през 2001 г., докато Андрю е заемал длъжността търговски пратеник на Великобритания. Лоуни потвърждава, че твърденията са проверени от няколко източника, включително член на тайландското кралско семейство.
Скандалите и връзките на Андрю и Фъргюсън с покойния педофил Джефри Епстийн доведоха до решението на крал Чарлз да отстрани брат си от Royal Lodge и да му отнеме титлите и почетните звания, включително и званието принц.
"Те вече нямат търпение да бъдат унижавани, наблюдавани и изключвани от обществото", казва висш служител от двореца. "Вярват, че единственият им вариант е да напуснат страната."
Според източници, двамата вече разглеждат луксозни имоти в Обединените арабски емирства, Златния триъгълник на Португалия и укрепени комплекси в Швейцария. Дискретни посредници са изпратени да оценят опциите.
"Смел е толкова, че дори би летял до Русия, ако Владимир Путин му предложи принцска титла и дворец", добавя друг инсайдер.
Фъргюсън пък се чувства наказана просто заради това, че е останала до партньора си.
"Не може да поеме дъх без някой да шепне Епстийн. Това е унизително и непрекъснато", споделя източник.
Децата им – принцеси Беатрис и Юджини – и внуците са единственото, което ги свързва с Великобритания, докато останалият свят изглежда затворен за тях, пише "Телеграф".
