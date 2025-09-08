ЗАРЕЖДАНЕ...
|Принц Хари се завърна в Обединеното кралство
Херцогът на Съсекс, който живее в Калифорния със съпругата си Меган и двете им деца, е във Великобритания за няколко благотворителни ангажимента. Последното му посещение в страната беше през април, за да оспори решението на британското правителство да понижи нивото на сигурността му, финансирана от данъкоплатците.
40-годишният Хари предприе трансатлантическото пътуване, за да присъства на годишните награди WellChild Awards в Лондон в понеделник вечерта. Благотворителната организация, на която херцогът е патрон от 17 години, подкрепя тежко болни деца и техните семейства.
"Винаги е привилегия за мен да присъствам на наградите WellChild и да се запозная с невероятните деца, семейства и професионалисти, които ни вдъхновяват всички със своята сила и дух“, каза Хари, цитиран от Нова тв.
"В продължение на 20 години тези награди подчертават смелостта на младите хора, живеещи със сложни здравословни нужди, и хвърлят светлина върху всеотдайните болногледачи – семейства и професионалисти – които ги подкрепят на всяка стъпка от пътя.“
Във вторник той ще пътува до Нотингам, за да посети Community Recording Studio, организация, която преподава филмови, видео и музикални умения. По време на събитието той ще обяви значително дарение за "Деца в нужда“ в помощ на работата на благотворителната организация за борба с насилието, засягащо младите хора.
Хари също така посети замъка Уиндзор, където положи венец и лично отдаде почит на покойната кралица Елизабет II.
Все още не е известно дали херцогът ще се срещне отново с баща си Чарлз III по време на краткия си престой. Бъкингамският дворец не е коментирал въпроса публично.
Крал Чарлз в момента е в Балморал, Шотландия, където прекарва лятната си ваканция. Той и кралицата нямат планирани публични ангажименти за следващата седмица.
Чарлз и Хари се срещнаха за последно през февруари 2024 г., когато херцогът се върна спешно във Великобритания, за да посети баща си, след като беше обявено, че кралят е болен от рак.
През юли старши съветници на Монарха и Хари бяха заснети да се срещат в британската столица в рамките на това, което множество британски медии описаха като първа стъпка към отваряне на комуникационни канали между двете страни.
Междувременно принц Уилям и принцеса Кейт участват в понеделник събитие в Сънингдейл, недалеч от Лондон, по повод третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II.
