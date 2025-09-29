ЗАРЕЖДАНЕ...
|Принц Уилям настоява за изгонването на този член на семейството
Въпреки продължаващата си вражда с по-малкия си брат принц Хари, неговият опозорен чичо - херцогът на Йорк, се смята за "най-мразения член на кралското семейство“ за него.
Наскоро източници разкриха пред списание Closer, че Уилям е отегчен от това, че Андрю все още е "толериран“ в семейството. "Принц Уилям не може да понася чичо си Андрю и би искал да го види изгонен от кралското домакинство завинаги“, каза източникът.
Добавяйки, "но той не получава толкова подкрепа, колкото би искал, от други членове на семейството и това причинява ескалиращ напрежение зад кулисите“.
Заслужава да се отбележи, че принц Андрю наскоро се появи неловко до принц Уилям на погребението на херцогинята на Кент.
Вътрешният източник също отбеляза: "Той смята, че е нелепо, че Андрю все още е толериран и поканен на определени събития, той не би позволил на чичо си да помрачи кралската врата в този момент.“
Те добавиха към изданието, че когато принцът на Уелс стане крал, той "няма да има милост“ към опозорения си чичо. "Няма съмнение, че Уилям ще натисне ръката си и няма да пощади Андрю, след като стане крал в бъдеще, но ръцете на Уилям са вързани в момента и това му причинява безкрайно раздразнение.“
