|Принцеса Даяна е закусвала едно и също до края на живота си
Последните новини са свързани с хранителните ѝ навици и по-специално с това, което е ядяла за закуска почти всеки ден.
Във видеоклип, публикуван в YouTube, бившият ѝ личен готвач Дарън Макгрейди, разкри, че любимата ѝ закуска са овесените ядки, приготвени през нощта. Точно така: принцеса Даяна е открила това, което сега се смята за хранителна тенденция, преди три десетилетия.
Рецептата на Макгрейди беше малко по-различна от очакваното. Всъщност това беше мюсли от сорта "бирхер“, което Даяна беше опитала по време на посещение в швейцарска клиника. Преди да си тръгне, тя се увери, че е получила рецептата, която повери на Макгрейди и той започна да ѝ я приготвя всеки ден. "Тайната съставка“? Портокалов сок.
Какво ядеше Даяна за закуска?
Хиляди интернет потребители започнаха да копират рецептата, която е едновременно проста и уникална:
В купа добавете 1 чаша прясно изцеден портокалов сок и 1 чаша овесени ядки. Разбъркайте, покрийте купата и оставете в хладилника за една нощ. На сутринта добавете 1 чаша кисело мляко, малко мед и малко лимонов сок, настъргана ябълка, няколко боровинки и няколко ореха, пише cantina.protothema.gr.
Накрая, трябва да се отбележи, че любимият сорт ябълки на Даяна е бил "хъникрисп“ - сорт, разработен от изследователи в Селскостопанската експериментална станция в Минесота и пуснат на пазара в началото на 90-те години.
