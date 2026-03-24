Когато природата ни се ядоса, няма значение нито популярността, нито богатството. Напоследък бедствията се засилват, а всеизвестен факт е, че все повече популярни и обичани актьори загубиха домовете си заради опустошителните пожари в Калифорния. Сега подобна тежка ситуация се случва и в живота на Джейсън Момоа, който е принуден да напусне дома си в Оаху заради опасна буря. Какво следва?Любимецът на дамите - световноизвестният актьор Джейсън Момоа, е принуден да напусне дома си в Оаху, след като властите предупреждават за опасна буря, насочваща се към Хаваите. В свое Инстаграм стори актьорът споделя, че е напуснал Северния бряг заедно със семейството си, като допълва, че са в безопасност, въпреки прекъсванията на електрозахранването. Същевременно изразява съпричастност към хората, които не са имали същия късмет."Семейството ми е с мен. Излязохме от Северния бряг... токът спря... Засега сме в безопасност, но има много хора, които не бяха, така че ви изпращаме цялата си любов", с това трогателно послание актьорът се обръща към своите фенове и последователи.През последните седмици островите са засегнати от серия силни бури, довели до наводнения и сериозни щети. Над 200 души са били евакуирани от района на Оаху, а материалните загуби се очаква да надхвърлят 1 милиард долара.Въпреки трудната ситуация, Момоа отново показва съпричастност. Заедно с половинката си - актрисата Адриа Архона той се включва в инициатива за подпомагане на пострадалите, като двамата раздават храна на нуждаещите се. Акцията е организирана от местната ресторантска верига Zippy's, която активно подкрепя общността в кризисни моменти, пише ladyzone.bg.