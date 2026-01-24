Инжекциите за диабетици, които милиони хора по света използват и за отслабване, вероятно ще трябва да се прилагат доживот. Това показва ново проучване на Оксфордския университет, според което свалените с инжекции килограми се възстановяват за по-малко от две години, след прекратяване на лечението, пише NOVA.Учените са анализирали данни от 37 изследвания с участието на над 9000 души, за да сравнят ефекта на инжекциите за отслабване с този на конвенционалните диети, физическата активност и други медикаменти. Обобщените резултати показват, че пациентите, използващи инжекциите, отслабват бързо, но възвръщат теглото си четири пъти по-бързо в сравнение с хората, които регулират килограмите си чрез хранителен режим или спорт.Само във Великобритания през последната година около 1,6 милиона души са използвали подобни медикаменти. Част от тях са ги получавали безплатно от Националната здравна служба, тъй като затлъстяването им е свързано с други сериозни заболявания.Според д-р Ема Андерс много често лечението не е съпътствано от достатъчно задълбочен медицински контрол. По думите ѝ някои лекари просто увеличават дозата, без да обсъждат с пациентите начина на приложение, страничните ефекти или цялостното им поведение и начин на живот. Тя подчертава, че инжекциите могат да бъдат полезни, но само ако са част от по-широк подход, насочен към причините за наднорменото тегло.Изследователите от Оксфорд уточняват, че бързото възстановяване на килограмите не е недостатък на самите лекарства, а отразява природата на затлъстяването като хронично и рецидивиращо състояние. Инжекциите потискат апетита, но не решават проблема без допълнителни мерки като здравословно хранене и редовна физическа активност.Проучването показва още, че и здравните ползи от отслабването – като подобрени стойности на кръвното налягане и холестерола – изчезват сравнително бързо. Около година и четири месеца след спиране на инжекциите показателите се връщат към изходните си нива.Според д-р Андерс затлъстяването се влияе от множество фактори, включително генетични, психични и социални. Тя посочва, че при някои хора медикаментите могат да бъдат ефективна помощ, стига пациентите да са информирани за ползите и рисковете и лечението да е индивидуално преценено.Към момента във Великобритания няма официално определен срок за предписване на инжекциите за отслабване, въпреки че някои производители препоръчват употребата им да не надвишава две години.