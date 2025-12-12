За проблеми с плащането с електронните ваучери за храна, предупреди един от операторите.Плащанията с карти Pluxee няма да бъдат възможни от 22:00 ч. на 31.12.2025 г. до 12:00 ч. на 02.01.2026 г.Това е планирано техническо прекъсване за превалутиране и настройване на нашите системи. Тъй като картовите плащания зависят от банковата система, прекъсването може да се удължи при забавяния в работата на банките и ПОС терминалите.Бихме искали да те уверим, че тази промяна ще се случи напълно автоматично за теб. Всички необходими настройки по системите на Pluxee ще бъдат извършени от нас - oт теб не се изискват допълнителни действия, допълват от оператора.До 31.12.2025 г. плащанията с карти Pluxee се извършват в български лева, а от 02.01.2026 г. – в евро. Балансите по картите и всички операции ще бъдат автоматично конвертирани в евро по официалния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева със закръгляне до втория знак.В мобилно приложение и в уеб портала за ваучери за храна двойната визуализация лева/евро вече е налична и за удобство ще остане до 08.08.2026 г.Хартиените ваучери в лева остават валидни и могат да се използват в търговската мрежа и през 2026 г. до срока им на валидност, обозначен на лицевата страна на всеки ваучер, пише pariteni.bg.