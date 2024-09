Продуцентът Невена Семова: Невъзможно е да се прави кино във вакуум

© Фокус предаването "Сториборд" на радио "Фокус".



Според нея фестивалните програми не са ясен знак за пулса на световното кино. "Тези фестивали са посещавани от елитарна общност от киномани. Има филми, насочени към тази публика, но това не е представителна извадка за цялостния кино пулс. Ние правим филми за зрителите и има място за всякакъв жанр, за всякаква комплексност. Смятам, че трябва да се дава шанс на цяла палитра от филми – от фестивално до комерсиално и всичко помежду", заяви филмовият продуцент.



Редица произведения базират стратегията си за разпространение изцяло на това, че засягат определени теми, независимо от творческите качества. "Когато това се превърне в самоцел, има обратен ефект. Ако не разказваме автентични истории, то каква е нашата роля като творци? Въпреки тази обща ситуация, смятам, че все още има пространство за това хората да останат верни на себе си в това, което представят", смята Семова. Последният й проект е копродукция с Белгия. От българската страна той се реализира с подкрепата на Столична община. "Това, което ме привлече в проекта, е младият режисьор и възможността за сътрудничество на професионално ниво с белгийските партньори. И не на последно място – филмът е заснет на лента, което е доста рядко. За нас беше голямо предизвикателство и чест да имаме такава възможност", разказа тя.



Режисьор и сценарист на филма е Жорж Ванев, който споделя съдбата на главния герой. Историята в "Гадже" продуцентът определя като "симпатична и носталгична" – разказ за 16-годишно момче, което живее в чужбина с родителите си и се връща всяко лято в България. Тук той се влюбва в момиче от ромски произход. В проекта се включва и фондация "Арете", която работи за ромската интеграция. "Те много помогнаха - както на ниво сценарий, така и на ниво кастинг за проекта. Те допринесоха с тази автентичност, която глобалният проблем – расизъм и интеграция, не успява да усети, ако няма местния опит", коментира Семова.



Лентата вече е проявена и сега се работи по монтажа на филма. Постпродукцията вероятно ще приключи до края на декември или януари. "Това, което ме кара да съм изключително горда и щастлива, е, че този проект вече е закупен от Белгийската национална телевизия", допълни продуцентът. През тази година Семова успява да реализира още два проекта – един късометражен и един документален филм, които ще приключат през 2025 г. "Изключително много ме вълнува късометражният филм с подкрепата на Националния филмов център, който предстои да заснемем зимата", разкри тя.



Отправя поглед и към пълнометражните формати, които са следващата стъпка в развитието й като продуцент "Изключително щастлива съм да съм част от програмата "Less is More", която избира 12 продуцента от цял свят, които да се включат в това обучение. Една седмица ще сме затворени някъде на нормандски плаж и ще се учим как да стимулираме креативността в сценаристи и в самите себе си чрез минималистични похвати, базирани на идеята, че когато нещо бъде написано черно на бяло, то е много по-трудно да се промени. Цялата методология е обвързана с това да творим чрез идеи, чрез вербалност, чрез скици", обясни Семова.