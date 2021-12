Продължението на "Сексът и градът" с рекорден старт по НВО

© Продължението на американския сериал "Сексът и градът" (1998-2004) със заглавие And Just Like That ... е с рекордни гледания в стрийминг платформа HBO Max. Това съобщава онлайн изданието The Wrap.



През първите 24 часа първите епизоди на сериала са заели първо и второ място по гледания сред всички филми и сериали, пуснати в платформата.







Точните цифри за гледанията обаче не се посочват, но общата аудитория на HBO и стрийминг платформата в САЩ към октомври е 45,2 милиона абонати.



"Сексът и градът" започва да се излъчва през 1998 г. по HBO, като са заснети общо шест сезона. Сериалът е базиран на едноименния роман на Кандис Бушнел. Серийната комедия-драма за четири приятелки, независими успешни жени, се развива в Ню Йорк. Телевизионният сериал повдига различни социални теми: феминизъм, ролята на жената в съвременното общество, еднополови връзки, секс и любов. Продължението на сериала беше продължение на историята на приятелки, които "преминават от трудните реалности на живота и приятелството на 30-годишна възраст към още по-трудните реалности на живота и приятелството на 50-годишна възраст“.



Въпреки еднаквото значение на героините, всеки епизод е изграден около една от тях - авторката на популярната рубрика в измисления вестник "Ню Йорк Стар" - Кари Брадшоу, изигран от Сара Джесика Паркър. Нейната героиня се радва на широка популярност по време на излъчването на сериала и по-късно е признат от критиците за един от най-изявените женски образи в историята на американската телевизия. През 2008 и 2010 г. по поредицата излизат два пълнометражни филма - "Сексът и градът" и "Сексът и градът 2"