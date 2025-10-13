Новини
Професионален пилот за безопасните места в самолета
Автор: Илиана Пенова 20:16Коментари (0)57
Истината е, че универсално "най-безопасно“ място няма. В различни сценарии при инциденти различни позиции могат да се окажат по-подходящи – например седалки близо до аварийни изходи, които позволяват по-бърза евакуация, или пък централни места, по-далеч от крилата, където се намират резервоарите за гориво. Това пише в своя Фейсбук профил професионалния пилот Марио Бакалов. 

"А и не е случайно, че черните кутии се намират в опашката – тя често остава най-запазената част при тежки удари", уточнява той. 

Според анализ на списание Time, базиран на данни от реални самолетни катастрофи между 1985 и 2000 г. (над 35 години инциденти, регистрирани от FAA), пътниците, седящи в задната част на самолета, имат приблизително 40% по-висок шанс за оцеляване, в сравнение с тези в предната част.

"Все пак безопасността зависи много повече от подготовката и действията на екипажа, отколкото от това на кой ред седите.

А тя зависи и от вас, пътниците – дали следвате инструкциите, знаете къде се намират аварийните изходи и какво се прави при евакуация.

Пилотите и кабинният екипаж тренират непрекъснато за извънредни ситуации – от евакуации до пожар или загуба на налягане.

Затова днес полетът е един от най-сигурните начини за пътуване в света", пише още Бакалов.






