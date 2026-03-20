Пролетна грижа за орхидеите – да събудим цветната градина преди Великден
© ФОКУС
Много хора обаче се сблъскват с един малък парадокс – докато навън всичко се разлиства, орхидеите в дома често изглеждат все още "заспали“. Тези нежни цветя са красиви, но имат своите особености и изискват малко търпение. ФОКУС ще ви даде няколко полезни насоки.
Орхидеята не обича резките промени. Ако растението е било през зимата в по-хладна и суха среда, пролетното събуждане трябва да бъде постепенно. Най-важното е да се осигури достатъчно, но не прекомерно поливане. Почвата трябва да бъде леко влажна, а не мокра – излишната вода е по-опасна за орхидеята от кратката суша.
Светлината е другият ключов фактор. Орхидеите обичат светли помещения, но не и директно слънце. Място близо до прозорец, където слънчевите лъчи са разсеяни, е идеалният вариант. Преките лъчи могат да изгорят листата и да забавят цъфтежа.
През пролетта е подходящо да се добавя специализиран течен тор за орхидеи веднъж на две седмици. Това подпомага развитието на цветните пъпки и подготвя растението за периода на цъфтеж. Важно е торенето да се извършва върху влажна почва, за да не се увредят корените.
Ако орхидеята все още "мълчи“ и не показва признаци на събуждане, не трябва да се бърза с агресивни действия. Понякога растението просто се нуждае от повече време, за да събере сили за новия си цикъл.
Народните трикове за стимулиране на цъфтежа на орхидеи често включват бананови кори, поставени в почвата или около растението. Важно е обаче да се знае, че няма достатъчно научни доказателства, че този метод директно стимулира образуването на цветонос. Банановите кори могат да отделят хранителни вещества при разлагане, но в домашни условия този процес е неконтролиран и понякога може да привлече насекоми или да доведе до загниване.
По-безопасният вариант е използването на специализирани продукти за подхранване на орхидеи, които осигуряват балансирано хранене и по-добър контрол върху дозировката. Полезно е и периодичното забърсване на листата с леко влажна кърпа, за да се премахне прахът и растението да използва по-добре светлината.
Ако орхидеята все още няма цветонос, но листата ѝ са ярко зелени и здрави, това не е повод за притеснение. Липсата на цвят не винаги означава проблем. Орхидеята понякога преминава през по-дълъг период на покой след предишен цъфтеж.
В навечерието на Великден домът може да се превърне в малка цветна градина, ако на орхидеите се даде спокойствие, умерена грижа, достатъчно светлина и търпение. Пролетта не бърза – тя просто идва и остава там, където има внимание и грижа.
/
14.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.