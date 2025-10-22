Страничните ефекти на различни антидепресанти са класифицирани за първи път, разкривайки огромни разлики между лекарствата, предава, като посочва данни от проучване на Кингс Колидж Лондон и Оксфордския университет.Учените са проучили въздействието на лекарствата върху пациентите през първите осем седмици след започването на лечението, като някои от тях причиняват увеличаване на теглото с до 2 кг или промяна в сърдечната честота с до 21 удара в минута.Около осем милиона души във Великобритания приемат антидепресанти, посочва бриитанската агенция.Изследователите предупредиха, че разликите в страничните ефекти могат да повлияят на здравето на хората и на това дали те ще спазват предписанията на лекарите си.Те твърдят, че никой, който чете тази статия, не трябва да прекъсва лечението си, но призовават антидепресантите да бъдат подбирани внимателно според нуждите на всеки отделен човек."Има големи разлики между [антидепресантите] и това е важно не само за отделните пациенти, но и за голям брой хора, които ги приемат, така че дори и малки промени могат да имат голям ефект върху цялото население“, коментира изследователят проф. Оливър Хоус."Винаги сме знаели, че антидепресантите влияят на физическото здраве. Проучването на Кингс Колидж Лондон и Оксфордския университет е първото, което създава класификация, така че ефектите на лекарствата да могат лесно да се сравняват".Екипът анализира 151 проучвания на 30 лекарства, често използвани при депресия, в които са участвали над 58 500 пациенти.