Теоброминът е вещество, което се намира в какаото и в по-малки количества в кафето. Той прилича на кофеина по състав, но действа по-меко и не стимулира толкова силно.Проучване в сп. Aging е измерило нивата на теобромин в кръвта на хора. Резултатите показват, че хората с по-високи стойности имат показатели, които се свързват с по-бавно остаряване. Това е така, защото теоброминът е естествено растително съединение и може да влияе на начина, по който работи тялото.Най-често си го набавяме, когато хапваме шоколад, а в по-малка степен и чрез кафето. В какаовите зърна той е основна съставка и заема около 3% от тяхното съдържание. По структура напомня на кофеина и има някои сходни ефекти, но се смята за по-лек стимулант. Причината е, че достига до мозъка по-трудно в сравнение с кофеина.За хората теоброминът не е опасен в нормалните количества, които приемаме с храната, така че шоколадът спокойно може да се консумира. При котките и кучетата обаче нещата са по-различни. Техният организъм разгражда веществото по-бавно и то може да се натрупа и да стане токсично.Когато говорим за възраст, обикновено имаме предвид хронологичната – броят години от раждането ни. Биологичната възраст обаче показва в какво състояние са клетките, тъканите и органите ни.Например човек може да е на 80 години по лична карта, но ако се е хранил здравословно, движил се е редовно и е избягвал сериозни заболявания, тялото му може да функционира като на 60-годишен. Обратното също е възможно – човек на 60 години, който не се е грижил за здравето си, може да има биологична възраст, близка до 80.Учените нямат един точен начин да измерят колко "старо“ е тялото ни, но използват няколко показателя, които показват как реално старее организмът, а не просто на колко години сме по лична карта.Гените ни не се променят, но начинът, по който те работят, може да се променя. Някои гени могат да бъдат "включвани“ или "изключвани“ в зависимост от начина ни на живот, храненето, средата и възрастта.С остаряването тези "настройки“ започват да се нарушават и това е един от основните признаци, че тялото старее. Някои вещества, като тези в какаото и кафето, могат да влияят на тези процеси.Един от начините, по които се регулират гените, е чрез малки химични "етикети“, които могат да забавят или спрат работата на даден ген. Колко и къде са тези етикети дава информация за състоянието на организма.В проучването е използван и специален метод, който действа като "часовник“ за стареене. Той показва не само биологичната възраст, но и колко бързо старее човек и какъв е рискът му от сериозни заболявания.Друг важен показател са теломерите – защитните краища на хромозомите. С времето те се скъсяват и това е знак, че клетките остаряват. Колкото по-добре са запазени, толкова по-здрав и "по-млад“ е организмът.С възрастта теломерите стават по-къси и това е знак, че тялото ни остарява. В това изследване учените проследяват 1669 души, включително близнаци, и изследват кръвта им за теобромин.Резултатите показват, че хората с повече теобромин в кръвта имат признаци на по-бавно биологично стареене. Това се вижда най-вече по епигенетичните показатели и в по-слаба степен по дължината на теломерите. Двете мерки показват различни страни на стареенето, затова не винаги съвпадат напълно.Когато учените проверяват други вещества от шоколада и кафето, не откриват същия ефект. Това подсказва, че именно теоброминът играе основна роля.Не всеки шоколад е полезен обаче, предупреждава Puls.bg. Много шоколадови изделия са силно обработени и пълни със захар и добавки. Въпреки това, тъмният шоколад с поне 70% какао и малко съставки може да бъде част от здравословното хранене. Той съдържа полезни растителни вещества, антиоксиданти и важни минерали.