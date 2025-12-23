Science Advances, цитира Turkiye Today. Най-силно засегнат е регионът на Южна Азия.
Проучването сочи, че досегашните оценки значително са подценявали рисковете за здравето от екстремните метеорологични условия. Високата влажност усилва въздействието на жегата, тъй като затруднява охлаждането на тялото чрез изпотяване. Бременните жени са особено уязвими на топлинен стрес заради физиологичните промени в организма.
"Екстремното време вреди на много повече хора, отколкото убива", подчертава водещият автор на изследването Кейти Макмеън, като предупреждава, че фокусът върху смъртността пренебрегва дългосрочните последици за здравето и развитието. Учените са анализирали показателя височина спрямо възрастта при деца под пет години - стандартна мярка за хронично здравословно състояние.
Данните показват, че децата, изложени на комбинация от високи температури и висока влажност през всички триместри на бременността, са средно с 13% по-ниски от очакваното за възрастта си. За сравнение, излагането само на високи температури е свързано с едва 1% намаление на ръста. Изследването използва т.нар. температура на влажен термометър - показател, който отчита едновременно топлина, влажност, слънчево греене и вятър, за да измери по-точно реалния стрес върху човешкото тяло.
Авторите предупреждават за сериозни бъдещи последици. При сценарии с високи въглеродни емисии над 3,5 милиона деца в Южна Азия могат да бъдат засегнати от забавен растеж до 2050 г. Дори при ограничаване на глобалното затопляне до 2°C спрямо прединдустриалните нива, регионът се очаква да изпитва смъртоносни горещини всяка година, което ще увеличи рисковете за здравето на майките и децата.
Проучване разкри: Горещият и влажен климат по време на бременност крие риск за растежа на децата
©
Още от категорията
/
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
07:42
bTV обяви нова промяна
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:45 / 22.12.2025
Лекарите посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:44 / 22.12.2025
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:58 / 21.12.2025
Популярна водеща с тайна сватба?
12:34 / 21.12.2025
Евтини идеи за подарък и вярата в максимата, че жестът е по-важен...
08:50 / 21.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
09:01 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.