Провокативен холивудски певец се нахвърли на полицаи

© Носителят на награда "Грами", певец и автор на песни Lil Nas X, е арестуван, съобщи CNN.



Рапърът, чието истинско име е Монтеро Ламар Хил, е бил намерен рано в четвъртък сутринта в района на Студио Сити на булевард Вентура. "При пристигането си заподозреният се нахвърлил върху служителите на реда и бил задържан. Той бил транспортиран до местна болница за евентуално предозиране и арестуван за побой над полицай“, заяви служителят по връзки с обществеността Чарлз Милър.



Lil Nas X е задържан в затвора Valley Jail във Ван Найс.