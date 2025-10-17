ЗАРЕЖДАНЕ...
Психолог за виетнамците: Стават много рано, лягат си късно. Тези хора са в непрекъснато свързване и взаимоотношения
©
Тя разказа за впечатленията си от столицата Ханой и най-големия град – Сайгон. "Първото нещо, което винаги ми прави впечатление, където и да пътувам, е начинът, по който се движат и функционират хората. В Ханой правят всичко на улицата – събират се сутрин, закусват супи с нудли, говорят си, мият съдове на улицата, готвят навън. Стават много рано, лягат си късно. Тези хора са в непрекъснато свързване и взаимоотношения“, разказа Петрова.
Сайгон е модерен град с европейски облик. "Малко на моменти ми напомня част от архитектурата на Вашингтон, с едни големи сгради. Навсякъде има модерни заведения, младите излизат много. Във Виетнам е много скъпо да притежаваш личен автомобил заради високите данъци. Заради тежкия трафик повечето хора се придвижват с малки моторчета“, обясни Александра Петрова.
Виетнамската кухня включва много морска храна, речна риба, зеленина и много подправки. "Интересно беше, че в Ханой попаднах на ресторант, който същата година беше получил звезда "Мишлен“. Той е абсолютно непретенциозен, с много простичък интериор и потънал в зеленина. Имаше избор от два-три вида месо, включително риба. Сядаш на масата, сервитьорите идват и носят купи със салати, подправки, сосове и палят пред теб котлонче, на което в малки тиганчета сам започваш да си готвиш. За пръв път видях храна, която да е толкова свежа, с толкова много зеленина и която да е толкова семпла и вкусна“, сподели пътешественикът.
Във Виетнам среща две възрастни жени с оцветени в черно зъби. "Това е много стара традиция и може да се види рядко. Те са вярвали, че черните зъби ги предпазват от лоша енергия и ги държат здрави“, обясни Петрова.
Една от най-дългите влакови линии в света тръгва от Сайгон и стига до Португалия. Пътуването отнема 21 дни.
Пътешествието й продължава към река Меконг в Камбоджа. Там среща т.нар. "водни хора“ – наследници на древна цивилизация, чиито живот е изцяло свързан с реката. "Те са мюсюлмани. Нямат документи, защото много от тях са останали там по времето, когато са се водили войните с червените кхмери. Всички къщи и сгради са издигнати върху големи стълбове над водата.“
Там посещава и ферма за крокодили, където се приготвят ястия с крокодилско месо.
В Камбоджа посещава храмовете Ангкор Ват, Та Пром и Байон.
Още от категорията
/
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
16:32
Виделина Гандева за Радио "Книгоманче": Ако искаме да станем по-умни, да четем приказки по всяко време
15:40
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Иво Сиромахов заминава
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
21:20 / 16.10.2025
Камата: Честит първи рожден ден, мой малък Христо!
16:36 / 16.10.2025
Сега е точното време да го сложим в кацата, за да ни е вкусно пре...
14:16 / 16.10.2025
Георги Тошев с първи коментар за раздялата на Венета Райков с bTV...
12:25 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.