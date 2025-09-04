Новини
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
Автор: Екип Ruse24.bg 13:42Коментари (0)54
©
"Кървава луна" ще се появи в небето този уикенд заради пълно лунно затъмнение, предават от The Independent. 

Британската медия съобщава още на своите читатели, че всеки, който гледа към небето през почивните дни, ще има възможността да види как Луната придобива тъмночервен цвят. Това ще се случи в дните между 7-8 септември. 

За разлика от много други небесни явления, лунното затъмнение може да се наблюдава сравнително лесно: не се изисква специално време, оборудване, умения или място. Нужно е само да погледнете към Луната в точния момент.

Според НАСА фазата на пълно затъмнение, когато сянката на Земята напълно покрива Луната, се очаква да продължи около един час и 22 минути. В цялост лунното затъмнение ще продължи около три часа и 29 минути – толкова време ще е необходимо на Земята, за да премине пред Луната, пишат от USA Today

Затъмнението ще може да се види от Европа, Африка, Азия и Австралия. В България пълната фаза на затъмнението ще започне в неделя (7 септември) от 20:31ч. местно време, ще достигне своя връх около 21:12ч. и се очаква да приключи около 21:53ч. Цялото явление - от началото до края - ще продължи до към 23:55ч, според данни публикувани от Time and Date

Лунното затъмнение настъпва, когато Земята застане между Луната и Слънцето, закривайки слънчевата светлина и потъмнявайки Луната. Светлината, която все пак достига до лунната повърхност, се разсейва от атмосферата на Земята, в резултат на което Луната изглежда червена, когато се наблюдава от Земята.

Росица ЧИНОВА






