Първият анимационен научен филм за Космоса вече е притежание на Планетариума в РПНМ - Пловдив
"Вие сте първата медия, на която споделям това, което успях да направя. В момента официално имаме първата анимация в страната, която ще представи на достъпен и интересен език информация за Космоса - космически явления, физически, които да бъдат представени по интересен и любопитен, достъпен и за по-малките", каза Стоянчев.
Той обясни, че главният герой във филм е 8-годишно момиче, което се казва Селест. Опитва се да приключи деня си в една приятна вечер, да заспи, защото майка й очакватова от нея, но любопитството не и позволява. Среща се с Мун, който й разказва за това какво има отвъд нашата Слънчева система.
Във анимационния филм малките зрители ще се запознаят с това какво представляват езопланетите, какво значи да си в днешно време ловец на планети и да намериш нови светове отвъд нашето Слънце.
"Така че в случая тази анимация се надявам, че ще отвори любопитството на най-малките и ще ги запали да бъдат едни бъдещи астрономи, които да изучават науката и те да ни сложат на картата на света. Защото имаме такива учени и сме ги канили в нашия планетариум. Но целта е и да запалим интереса именно на най-малките върху тези теми, които отключват въображението и едни силни емоции", посочи още Стоянчев.
Анимационният филм е испанска продукция, създатели са Beyond the Sun. Филмът все още не е пуснат в прожекция, тъй като е на английски.
"Искаме да направим премиера след като го озвучим на български. Ще наемем студио, ще наемем актьори и ще го направим по възможно най-добрия начин. Със сигурност ще се радвам да стигне до повече хора това, и когато направим тази премиера, наистина да се получи много добре. Действаме последователно и с малки крачки, по простата причина, че музеят ни е изключително натоварен - всички искат да правим съвместни проекти. И в момента ние се опитваме да ги осъществим, като сме в максималния си капацитет.
Нямаме крайни срокове за дублажа, защото трябва да се направи финален микс от официалните производители. Ние създаваме файловете и озвученията, но те трябва да го финализират. Така че в момента, в който имаме срокове, ние ще ги заявим. Затова ви казвам, че вие сте ексклузивно уведомени за тези събития", каза още Йордан Стоянчев, уредник на Планетариума в Регионалния природонаучен музей в Пловдив.
