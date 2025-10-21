Миналото на Дженифър Лопес отново привлече вниманието на медиите, след като първият ѝ съпруг Охани Ноа публикува гневен пост в Instagram с обвинения към певицата.Бившият модел и актьор, който беше женен за Лопес по-малко от година в края на 90-те, публикува гневен пост в Instagram, в който обвини звездата в изневяра и "фалшив образ на жертва“.Поводът за емоционалната реакция на Ноа стана скорошно интервю на Лопес в предаването "The Howard Stern Show“, където певицата сподели, че "никога не е била истински обичана“, защото "бившите ѝ не били способни на това“.В поста си Ноа твърди, че е напуснал Маями и се е преместил в друг щат, за да бъде до Лопес, когато тя започва да пробива в Холивуд:"Бях до теб, за да те защитавам и подкрепям. Никога не те излъгах, не ти изневерих. Бях прекалено добър за теб. Но ти избра славата и богатството пред любовта.“Той добавя, че е направил всичко възможно да спаси брака им, но постоянните лъжи и липсата на доверие го накарали да си тръгне:"Искаше да продължиш да изневеряваш. Не можех повече. Затова те напуснах.“Краткият брак, дългите спомениДженифър Лопес и Охани Ноа се запознават през 1996 г. в ресторанта на Глория Естефан в Маями. Женят се през февруари 1997 г., но се разделят по-малко от година по-късно.Това е първият брак на Лопес, следван от три други — с Крис Джъд (2001–2002), Марк Антъни (2004–2011) и Бен Афлек, с когото се венчаха през 2022 г., но се разведоха в началото на 2025 г.Любовният ѝ живот винаги е бил в центъра на общественото внимание — не само заради звездния ѝ статус, но и защото Лопес често говори откровено за личните си преживявания.В същото интервю при Стърн Лопес споделя още:"Не е, че не съм обичана. Просто те не бяха способни. Даваха ми всичко — къщи, пръстени, бракове. Но понякога аз самата не се обичах достатъчно.“Думите ѝ показват, че за Джей Ло темата за любовта не е само въпрос на минало, а на самоосъзнаване и лична трансформация.Въпреки че Охани Ноа преди е твърдял, че няма "лоши чувства“ към Лопес, новите му думи показват, че старите емоции все още не са напълно забравени.Миналото на Дженифър Лопес отново я настигна — но този път звездата изглежда избира мълчанието. Представител на певицата не е коментирал публично обвиненията.Историята на Джей Ло и Охани Ноа напомня, че славата не винаги предпазва от болката на миналото. Дори най-бляскавите любовни истории могат да оставят сянка — но и да научат на едно важно нещо: преди да бъдем обичани, трябва първо да обичаме себе си, пише Edna.bg.