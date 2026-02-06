Първият транссексуален модел, отличен като "Модел на годината", е в България!
Новината стана известна благодарение на сторита, публикувани в нейния Instagram профил, на които се вижда, че моделът е на територията на страната. Въпреки интереса на последователите ѝ, все още не е ясно каква е целта на визитата ѝ - дали става дума за професионални ангажименти, фотосесия или просто почивка.
Посещението ѝ предизвика вълнение в социалните мрежи, като много от фенове ѝ следят с интерес дали ще сподели повече подробности за престоя си.
"Какво прави Алекс Консани в България?", пише един от последователите ѝ.
