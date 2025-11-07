Първоначалната цена на този рядък диамант е 20 млн. долара
©
Диамантът с оценка около 20 милиона долара ще бъде предложен за продан на 12 ноември. Той е инкрустиран в пръстен и е един от само трите подобни брилянта с ярък розов цвят и над 10 карата, които са се появявали на пазара през последното десетилетия, посоват експерти.
Диамантът е част от суров камък с тегло 21 карата, добит в Ангола през 2023 г. Той има сертификат от Кимбърлийския процес, който гарантира етична и прозрачна търговия със скъпоценни камъни по целия свят, а не само от конфликтни зони, посочвта от "Сотбис", цитирани от NOVA.
Още от категорията
/
Фитнес инструктор: Топлите месеци засилват метаболизма, но през зимата енергоразходът е занижен
12:51
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
05.11
Кой мед е отровен?
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме,...
13:36 / 06.11.2025
Да не дава Господ, да те хване грипът. За "добър ден" в аптеката ...
11:22 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
23:02 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
21:01 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.