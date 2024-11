© виж галерията В първите дни на ноември, bTV ще зарадва зрителите си с премиерни епизоди на още два световни развлекателни формата – "Помниш ли текста?“ (Don’t Forget The Lyrics) и "Кажи честно“ (To Tell the Truth). Двете нови шоута са синоним на забавление за цялото семейство и са част от стратегическия подход на bTV за утвърждаване на висококачествени ентъртейнмънт и куиз програми в ефира след 22:00 часа. С това bTV продължава своята мисия да предоставя богато развлекателно съдържание, насочено към най-широката зрителска аудитория и подходящо за семейно гледане.



"Вярваме, че тези нови за българския пазар световни форматa, ще обогатят вечерното съдържание на bTV и ще донесат още повече развлечение, усмивки и позитивни емоции в домовете на зрителите ни.“ коментира Ралф Бартолайт, Главен изпълнителен директор на bTV Media Group и допълва: "Това е добре обмислено решение, с което затвърждаваме ангажимента си към качествено забавление в късния праймтайм както към нашата аудитория, така и към рекламодателите.“



Тази вечер (5 ноември, вторник) от 22:00 ч. започва най-новото музикално предаване на bTV – "Помниш ли текста?“. Във всеки епизод на играта един участник ще проверява колко добре знае и помни текстовете на популярни песни под зоркия поглед на водещата Керана. Играта има девет кръга, всеки от които носи при успех определена парична сума. Десетият кръг, наричан златна песен, може да донесе на играещия и голямата награда от 50 000 лв. Смела адвокатка от Пловдив е първият участник в "Помниш ли текста?“, която акомпанирана от "Ку-Ку Бенд“ начело с Евгени Димитров – Маестрото, ще се изправи срещу липсващите текстове от песни на Преслава, Лейди Гага, Орлин Горанов и Мариана Попова, Evanescence, Леа Иванова и други.



На 7 ноември, четвъртък, от 22.00 часа започва "Кажи честно“ - шоуто, което ще предизвика интуицията и наблюдателността на четиризвездно жури в студиото и на зрителите пред екраните. Първите, които ще изпробват "детективските“ си умения в разкриване на истината са спортния журналист Валери Генов, изпълнителите Кали и Свилен Ноев, и актьорът Станимир Гъмов. В първите две издания на шоуто те ще трябва да открият коя от трите дами-претендентки е истинската българка с най-силен глас в света, носителка на Рекорд на Гинес, кой е българинът, спасил 11 човешки живота, както и кой от други трима претенденти е авторът на емблематична фотография от българската история и други.



Водещи Рая Пеева и Красимира Демирова, ще се погрижат в студиото да има много смях, изненади и забавление, докато зрителите и журито се опитват да разгадаят кой казва истината.



С новите формати "Помниш ли текста?“ и "Кажи честно“ bTV утвърждава посоката си за предлагане на забавно и разнообразно съдържание в късния праймтайм, поднесено с динамика и хумор. Всяко шоу предоставя различен вид развлечение, което съчетава музика, игра и забавни предизвикателства – комбинация, която ще ангажира зрителите с позитивни емоции и вълнуващи моменти пред малкия екран.