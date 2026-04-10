Намибия – страна на контрасти, където пустинята среща океана, а древни племена съжителстват с колониално наследство. Това разказа пътешественикът журналист Магдалена Гигова в предаването "Куфарът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.

Страната е дом на една от най-старите пустини в света – на около 80 милиона години, "връстник на динозаврите". Две трети от територията ѝ са заети от пустините Намиб и Калахари, а въпреки това там живеят едва около 3 милиона души.

Според Гигова, едно от най-впечатляващите места е Дедвлей – "мъртвото блато", където от над 1000 години не е валял дъжд. Изсъхнали дървета, наподобяващи "мъртви ръце", стърчат от яркочервения пясък, оцветен от желязото, натрупвано милиони години. В района се намират и едни от най-известните дюни – Дюна 45 и Биг Деди, висока около 340 метра, чието изкачване се оказва истинско предизвикателство.

Сред пустошта може да се открият и неочаквани гледки – като изоставено гробище на автомобили от 50-те години или самотно място, където се сервира прочут ябълков пай и баварска бира. "Караш стотици километри без да срещнеш човек, а насред нищото има ресторант", разказва Гигова.

Намибия впечатлява и с природното си богатство. В националните паркове могат да се видят антилопи, носорози и стотици видове птици, а край Атлантическия океан – колонии от стотици хиляди тюлени. Особено интересни са и редките растения като велвичията – "жив фосил", който може да живее над 1000 години.

Срещата с местните племена разкрива съвсем различен свят. Бушмените, смятани за един от най-древните генофондове на човечеството, живеят в пълна хармония с природата и оцеляват в сурови условия благодарение на познанията си за всяко растение и животно. Племето химба пък е известно със своя характерен външен вид – жените покриват кожата и косите си със смес от хематит и мазнина, придаваща им меден цвят.

В същото време страната носи силен отпечатък от колониалното си минало. Градове като Свакопмунд изглеждат като пренесени от Германия, а изоставени селища, възникнали около диамантени находища, днес са погълнати от пясъците.

Въпреки природните богатства, Намибия остава една от най-бедните държави, с големи социални различия. "Има хора, които живеят с по един долар на ден", отбелязва Гигова.

