Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Пътешественик: Силно препоръчвам, ако отивате там, да отделите поне половин ден
Автор: Ася Александрова 14:13Коментари (0)39
©
Най-хубавите и авантюристични пътешествия са случайните. Не бяхме подготвени да ходим в Прага, просто го решихме в последния момент и беше интересно. Това каза в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ пътешественикът-тонрежисьор Георги Момчилов.

Едно от нещата, които правят впечатление, слизайки от самолета в Прага, е изключително добре организираният градски транспорт. "Тридневната им карта за метро, която ползвахме, беше 330 крони, които са 20 и няколко лева, което е абсолютно приемливо, имайки предвид, че това ти дава достъп основно до метрото и оттам до всички туристически атрактивни дестинации в града.“

Една от най-впечатляващите забележителности в столицата на Чехия е Пражкият замък,  много популярна дестинация за туристите. "Обичайно е пълно, особено в късния следобед, когато е и красиво навън,“ посочи той и обясни, че са предпочели да разгледат градините на замъка, някогашните частни дворове на аристократи от XVII век, подредени стъпаловидно една над друга, изключително красиви, като от най-високата градина се отваря прекрасна панорамна гледка към целият град.

Националният музей на Прага е друго място, което трябва задължително да бъде посетено. Намира се в центъра на града и от него се открива "много хубава панорамна гледка към сърцето на града. В една от постоянните изложби, "Чудесата на еволюцията“, можеш да видиш всичко: от фосили до съвременни животни. Много ми харесва това, че имаше скелет на кит, който е 20 метра. Да го видиш в контекст под други големи животни – под макет на слон, под макет на някакво друго голямо животно и над главата ти виси един огромен скелет – дава ти перспектива колко голямо всъщност е това животно,“ разказа тонрежисьорът, като интересно за него е било, че музеят е изключително интерактивен, особено за децата.

Зоологическата градина в Прага е една от най-големите зоологически градини и една от най-добрите в Европа, като на площ от 570 дка могат да се видят повече от 4500 животни в максимално близка до естествената им среда на обитаване. "Изключително много са се постарали да пресъздадат средата на животните, но и има много внимание към дребните детайли – всичко е направено да се вписва в средата,“ разказа Момчилов и добави, че пространството е огромно с 10 км пешеходни алеи в целият зоопарк, като има и много ресторанти, заведения, щандове с храна и напитки. "Имат дори лифт, който води до върха на хълма. Силно препоръчвам, ако отивате там, да отделите поне половин ден. Ние обикаляхме над 4 часа и не видяхме всичко.“

Прага впечатлява изключително много и с разнообразието от архитектурни стилове, като могат да се видят както готически замъци и църкви в бароков стил, така рококо, кубизъм и модернистични сгради в различните квартали на града. "Кварталът, в който бяхме, беше с архитектура от 20-те години, всички сгради са изпълнени в еднакъв стил с малки украси по всяка фасада, в ярки, приятни и топли цветове.“

Освен с архитектурното богатство, Чехия може да се похвали и с изключително разнообразие от бира. "Чехия е родното място и на пилзнера, който е всъщност модерната бира в момента, в света най-много се пие такъв тип бира. Дори в центъра на града има тур, който е свързан точно с историята на първия пилзнер, в който тур може да обиколиш пивоварна, да видиш самия процес и разбира се да пиеш бира. Дори опитах истински ябълков сайдер.“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
17:11 / 20.08.2025
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
20:27 / 21.08.2025
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
12:29 / 21.08.2025
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
09:04 / 20.08.2025
Актуални теми
Убийство в Първомай
Световна черна хроника
Изкуствен интелект
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: