Една от най-високотехнологичните държави в света, Южна Корея, истински впечатлява с реда, чистотата и зеленината, която цари навсякъде. Това каза журналистът и пътешественик Магдалена Гигова внаВъпреки че Южна Корея е с площ колкото България и там живеят над 50 милиона души, като само в столицата са 10, нямаш усещането за тълпи и претъпканост, посочи още пътешественикът. Инчон, известен както с високотехнологичното си летище, така и като второто по значимост пристанище в Южна Корея, което играе голяма роля в икономиката и логистиката на държавата, се намира на около час и 40 минути от Сеул, и е невероятна смесица от иновативни технологии, небостъргачи и традиционната корейска архитектура.Столицата на Южна Корея, Сеул, е един много зелен и изключително чист град. Има невероятно количество небостъргачи, но той не изглежда като игленик, не те потискат сградите, защото всяко свободно късче земя е засадено с дървета и храсти. "Даже кметството на Сеул изглежда по един изумителен начин с вградената старинна сграда на Централна библиотека вътре в него. Кметството, разбира се, е от метал и стъкло, но ти не виждаш офиси през прозорците, а виждаш зеленина,“ разказа тя и добави, че страхотно впечатление й прави как вечер от библиотеката се изваждат и разпръскват наоколо барбарони и книги, и младите хора седят, слушат музика и четат избраните от тях книги.Храмът Джогеса в Сеул, най-големия храм и манастир на дзен будизма в Южна Корея, е разположен между небостъргачите: "Храмът е сгушен между тях, но може би понеже е много голям и понеже има голям двор, не изглеждаш потиснат.“ Прекараните 24 часа в будистки манастир журналистът описва като интересно и различно преживяване. "Пред храма има две дървета, които са абсолютно знакови. Едното е бял бор, другото е японска пагода. И двете са по на 500 години и изпълняват желание – трябва да се пипнат за късмет. И вероятно за тези, които могат да ги чуят, разказват истории.“"Корейците са изключително са гостоприемни, много сърдечни, знаят за България и са много добре настроени, много ни се радват. Не съм сигурна на другите европейци дали се радват чак толкова много, колкото на българите, което е наистина изумително,“ разказа Гигова, която като част от делегация на Съюза на българските журналисти посещава най-големия вестник и редакцията на държавната телевизия. "Всичко е роботизирано. Изкуственият интелект си ръководи камерите и ти си заобиколен от лед стени, на които можеш да прожектираш каквото искаш, да чертаеш с пръст, да посочваш. Просто беше наистина невероятно. И същевременно те имат седем часа на ден преки връзки, пряко излъчване в момента от мястото на събитието на живо, извън новините. Апаратната приличаше на пулт на космически кораб, ръководена от само един оператор.“По време на престоя си в Южна Корея успяват да посетят и Световното изложение за традиционна музика и изкуства в Йеонгдонг, което Гигова описва като истинско преживяване. "Там гастролират групи от цял свят, но същото време има няколко палати, в които човек може да се запознае с традиционните корейски инструменти, да посвири на тях. Даже си сглобихме по една панфлейта, свирих на дъжд – един дълъг цилиндър, изключително красиво украсен, когато го наклониш в едната посока, вътре има някакви зрънца, които издават звука на ромон, все едно вали дъжд. Като го наклониш в другата посока, пороят се засилва. Не знам как се прави, но наистина беше много приятно звучене,“ сподели тя и добави, че е била истински очарована от традиционната корейска музика.