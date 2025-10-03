Новини
Пътешественикът Анета Божидарова: В момента, в който човек си купи билет за Япония, всичко друго става лесно
Автор: Ася Александрова 15:13
©
Япония е едно дългообмислено пътешествие и моят личен подарък за 25-ия рожден ден на големия ми син, който завършва японистика и владее перфектен японски говоримо, сподели в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова пътешественикът журналист Анета Божидарова.

По думите ѝ в момента, в който човек си купи самолетните билети за Япония, оттам нататък всичко става лесно и поетапно – хотелите, транспорта, таксита, храната в ресторантите там са доста по-евтини от европейските.

"Самолетните билети са може би най-голямото перо – те се движат някъде около 5 000 лева за двама души, отиване и връщане“, каза Божидарова.

Пътешественикът посочи също, че още на летището са закупили предплатени карти за интернет, тъй като навсякъде е необходимо използването на навигация.

"В най-дигиталната, най-технологичната нация в света навсякъде се работи с пари кеш, никъде не може да се плаща с карта. Това е изключително важно да се знае, ако човек е решил да предприеме частно пътуване,“ разказа тя и препоръча човек да си набави голямо портмоне за монети, които са изключително необходими за различните плащания и устройства.

Друг важен съвет е запазването на билета, с който се влиза в метрото, защото е необходим и за изхода от него.

"Защото ако ти нямаш билет, ти не можеш да излезеш. Трябва отново да се чекираш и да удостовериш, че ти си заплатил цената на билет", каза Божидарова.

 

Японците са изключително дружелюбни, емоционални са и са хора като всички нас, подчерта още пътешественикът, като обясни, че е срещнала изключителна отзивчивост в различни ситуации.

Токио впечатлява с много изчистената и скромна обстановка, без нищо излишно, никакви изхвърления.

"Японците са изключително скромни, изключително тихи и обрани хора. Никакви излишества няма никъде. Токио, който е многомилионен град, няма шум, няма задръствания. Няма шум от автомобилите, тъй като повечето са електрически или хибриди. Всичко е толкова добре организирано, че ти не усещаш никакво напрежение “, сподели тя.

Впечатляващо за нея са били добре подредените паркове и градини, както и това, че в центъра на Токио има залив, плаж, а в далечината се виждат небостъргачите.

"По същия начин в Хирошима – един изключително модерен град, с ферибот се ходи до остров Мияджима, известен с портата Отори, разположена във водата, също има плаж, сърни са разхождат, изключително е тихо и спокойно,“ посочи тя и обясни, че за нея е много по-интересно е да наблюдава живите хора, живия град, отколкото историческите забележителности.

"Киото е като Пловдив – артистичен, виждат се момичета с кимона, и то не защото нещо искат да демонстрират, а защото така го усещат", допълни още Божидарова.

 

Пазарите са другото място, което е изключително интересно за път. Впечатляващи са и огромните площи засети с ориз в Япония, като тук-там се срещат и зеленчукови оранжерии. 

"Чаках с нетърпение да опитам японска кухня,“ отбеляза тя и обясни, че морската храна там е на голяма почит. "

Но телешкото просто бие морските дарове. Прочутото Лагио или Кобе е невероятно“, твърди Божидарова.

Японците имат изключителен вкус към детайла, посочи още тя и допълни, че е била впечатлена колко красиво е поднесена храната. 

"Бързо се свиква да се консумира с клечките и храната е изключително питателна. Тези разнообразни вкусове на мариновани зеленчуци, туршии всякакви. Ходихме в тофу ресторант, където на прага човек си събува обувките и навсякъде ходи бос. Те просто имат пиетет към хармонията, към красивото“, допълни тя.

