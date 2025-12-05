Саудитска Арабия е интересна и различна страна. Затворено, консервативно кралство, което след реформите на коронования принц Мохамед бин Салман, се отваря за света през 2019 година. Беше ми интересно да посетя едно такова затворено доскоро кралство с много консервативен ислям, което започва да развива туризма за имидж. Това каза в предаванетонапътешественикът-изследовател Пламен Узунов."Всичко е много пищно, много лъскаво, самото летище не прилича на такова. Съчетанието от крайно консервативен ислям с многото пари, които има тази държава, благодарение основно на нефта, е произвело едно съвсем различно обитание на хората, което е съобразено и с много високите температури и пустинния климат,“ добави той и посочи, че най-подходящото време за посещение на страната заради горещините е декември-януари месец.Саудитска Арабия в момента търси своята туристическа самоличност и своите позабравени исторически корени. "Да не забравяме, че те са една страна, основана от племена, от кралства, от градове държави. Културата, и историята през която са минали, въобще не сравнима с историята на Европа или на някаква друга част на света. И те търсят своето място, т.е. кое би било интересно да покажат“, каза гостът.А едни от най-интересните места в тази страна са светите места за исляма Мека и Медина, които са в основата на Хаджа – един от петте стълба в исляма, според които всеки мюсюлманин трябва поне веднъж в живота си да посети местата, свързани с пророка Мохамед. "Годишно, само по време на Хаджа, посещават страната около 3 милиона души поклонници“, подчерта Узунов.Саудитците се отварят и за културния туризъм, като е изключително интересно за външния наблюдател посещението на племена във вътрешността на страната с техните местни традиции. "Едно е Саудитска Арабия на север и североизток, към Бахрейн, друго е на изток и на югоизток, към Йемен. И релефът е друг, и пустинята е друга, като на юг даже преминава в хубави зелени планини.“ Според Узунов древният арабски град-оазис Ал Ула – бижуто на набатейската цивилизация, е задължителен за посещение от всеки турист. "Между I век пр. Хр. и I век сл. Хр. това място е било изключително важен център, вторият по важност в набатейската цивилизация след Петра, но много по-богат от Петра. Има около 1500 намерени гробници в скалите, от които поне 100 са изключителни. Отделно там е имало и град, Хегра, също е с много голямо значение. Другото интересно място са скалните образования около Ал Ула и в самата Ал Ула. Там има една слонска скала, която е изключително красива,“ разказа той и добави, че и съвременните сгради много интересно се вписват в околната среда и създават един своеобразен пустинен лукс.Въпреки че има съществена промяна и Саудитска Арабия вече не е толкова строго религиозна държава, има определени правила, с които туристите трябва да се съобразяват, предупреди пътешественикът. За мъжете няма толкова ограничения, но има определени религиозни места, където жените трябва да са покрити, за да не смущават вярващите. Добре е да имаш местен водач, тъй като той може да те запознае с местните традиции и порядки. Интересен факт е, че чужденци не се допускат в Мека, а "джамията в Медина побира в двора си 1, 2 милиона души, като сега в момента се разширява и ще стане 2,4 милиона души в капацитета й. Изключително съоръжение, изключителен храм,“ посочи гостът."Хората, които искат да посетят Саудитска Арабия не трябва да взимат предразсъдъците си, защото това е една страна, в която има какво човек да научи и за самия ислям, която е световна религия, а и за арабския манталитет. Арабите са друг манталитет хора, оформени от вековете на времето и пустинята. Тъй, че човек е нужно да остави предразсъдъците си и да се подготви за нови изживявания", заключи пътешественикът изследовател Пламен Узунов.