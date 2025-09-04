Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 

© 40 на 30 на 20 са новите мерки на безплатния ръчен багаж за пътниците, летящи с нискотарифната авиокомпания Ryanair. По-рано през лятото ирландският превозвач обеща да промени правилата си, а този четвъртък съобщи, че това е вече факт.



В действителност в приложението и сайта на компанията са видими новите размери за малките раници, които можем да качваме на борда и да поставяме под седалката пред нас.



Досегашните размери бяха 40x25x20 см, или около 20 литра обем на безплатния багаж. С промяната към него се добавят едни или 4 литра, или 20% повече, пише money.bg. Някои биха отбелязали саркастично, че това е твърде великодушно за ирландския авиопревозвач.



Още повече, че по-рано през годината Европейският парламент (ЕП) определи нов стандарт за ръчния багаж от 40х30х15 см, в който така или иначе Ryanair не влизаше. Сега от компанията активно промотират новите си размери като с 33% повече от тези на ЕП. Иначе казано, добавят 5 см повече от новите европейски изисквания към дълбочината на куфара.



От авиопревозвача така и не обясниха защо правят тази промяна към по-голям багаж от задължителния в Европейския съюз. Според критици на нискотарифните авиокомпании това е изцяло имиджов ход след като през последната година и половина (и особено през настоящата) хиляди пътници се оплакват, че на гейта за отвеждане към самолета биват глобявани за "свръхбагаж".



Глобата към момента е 75 евро и би било неприятно за пътник да я покрие, особено ако стойността на билета му е по-ниска. С промяната може да се цели чисто маркетингово "смекчаване" ефектът от тези глоби.



Но противоречията в действията на ирландския превозвач не спират до тук. Наскоро главният изпълнителен директор Майкъл О'Лиъри заяви, че от ноември наземните служители на компанията ще получават увеличен и неограничен бонус за "хванати" с наднормен багаж пътници.



Вместо досегашните 1.50 евро на глобен Ryanair ще плаща по 2.50 евро на служителите си, като също така ще отпадне сегашният месечен таван от 80 евро. По думите му това би ги мотивирало да следят изкъсо за нарушаващи правилата за багаж пътници. Последните пък биха се въздържали от злоупотреби.



Проблемите с глобите заради размера на ръчния багаж са повсеместни на всички европейски летища, от които лети Ryanair. Оплаквания на български пътници също не липсват и дори зачестиха през последните няколко седмици. Някои от тях привлякоха вниманието както на министъра на транспорта Гроздан Караджов, така и на редица европейски медии.



Такъв случай бе с онкоболна пътничка, пътуваща за Италия, която бе заснета да се моли на колене на служителите на авиопревозвача, за да я допуснат на борда, въпреки "свръхбагажа" ѝ. Друг случай бе този на семейство с дете, чиято електрическа инвалидна количка се оказа "опасна" заради батерията ѝ.



Наскоро две българки, учещи извън страната, пък бяха глобени с по 75 евро, въпреки че куфарите им до 10 кг (допълнително се заплаща услуга Priority, за да бъдат качени в кабината при пътника) бяха в рамките на разрешените 55x40x20 см.



И всички тези проблеми се случват по думите на пътниците с куфари и раници, с които вече многократно са пътували именно с тази авиокомпания. Такъв пътник, летял през май от Бургас за Полша, бе глобен с 75 евро за "стърчене" с милиметри на куфар, с който за последните 7-8 години има в сметката си записани над 20 полета с Ryanair.



След зачестяването на проблемните случаи в страната транспортният министър Караджов се зарече, че глобите за превозвачите ще бъдат драстично увеличени. По думите му те не се "трогват" от тях, тъй като в момента таванът им е едва 10 хил. лв.



Даде пример с Испания, която неотдавна глоби пет нискотарифни авиокомпании, сред които и Rynaiar, с общо 179 млн. евро. По-голямата част от глобата, или 107.7 млн. евро, бе именно за ирландския превозвач.



Други патили от глобите за "свръхбагаж" в България се заричат отсега да изпозлват услугата за чекиран багаж, която в не малко от случаите е по-евтина от Priority-то. Разликата е, че куфарът от 10 кг не може да бъде качен в салона с пътника, а се оставя на гишето за чек-ин.



За някой това е и по-удобният вариант, тъй като не се налага да се бориш с пренасянето му до самолета и качването му в багажното отделение над седалките. Единственото неудобство при този вариант би било, ако на летището ни загубят багажа.