Рачков и Геро натириха Азис
Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро решиха да отговорят подобаващо на публичните нападки на Азис, отправени по-рано от него по време на участието му при Лора Крумова.
В гостуване при Лора Крумова Краля на поп фолка у нас заяви директно, че Рачков го дразни и че двамата водещи си въобразяват, че са "самото шоу".
Коментарите му включваха и иронични забележки за ръста и поведението им в ефир.
Затова Рачков реагира подобаващо:
"Геро, ти чу ли го това "онова дребното"? Аз дребен? Единият висок, другият нисък – какъв ли трябва да си, за да му се харесаш?"
"Среден", отвърна Геро, предизвиквайки бурен смях в залата.
Рачков продължи в същия тон. "Започваме, г-н Боянов, да водим по вашия начин. Няма да се обаждаме въобще, за да си чувате мислите. Но то е хубаво да има мисли…".
Азис реши да вземе нещата в свои ръце, излезе на сцената и демонстративно пое ролята на водещ, представяйки следващата участничка – Симона, която трябваше да се превъплъти във Ваня Костова.
Виктор1
на 04.03.2026 г.
Не му е мястото на Азис в това шоу. Прекали, нагъл е, прави се на голяма работа. Заради него превключих на друга програма.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.