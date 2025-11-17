Водешият на "Пееш или лъжеш" Димитър Рачков отново изпъква в ефир, докато водеше последния епизод от предаването. Шегите му се оказаха изключително солени.Той привлече вниманието на зрители, публика и жури заради репликата: "Хубавите гърди си личат на хорото, поне така казваше дядо ми.“Повод за това бе участничка с прякора Ръченицата, която Иван, Андрей и Мария спасиха, след като дръпнаха шалтера и попречиха на Дара да я изгони. Очевидно появата ѝ силно провокира въображението на водещия, който сам се изненада от това, което му излезе от устата – но само за миг.За друга участничка - Волната ездачка, Рачков също не остана безучастен: "Много неща ми идват на ума, ама няма да ги кажа“, подхвърли той, а после попита панелистите и гостите – Саня Армутлиева и победителя от "Като две капки вода“ Вениамин – дали Волната ездачка реално язди животни. Публиката и журито избухнаха в смях, защото "мръсното подсъзнание“ на Рачков отново се прояви, макар и уж в невинен въпрос.Хуморът му и този път, както всяко предаване, не пощади и бившата му половинка Мария Игнатова. "Навремето се влюбих в Мария от пръв поглед, но може би трябваше да хвърля и втори“, шегува се той, а Мария не остана длъжна: "Най-вероятно е трябвало.“Иван и Андрей също не му останаха длъжни: "В това шоу нещата не са каквито изглеждат. Ето, водещият има огромна глава, ама не е много умен.“Рачков, разбира се, веднага върна топката: "Твоята пък е малка.“