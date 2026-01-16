Рачков се бръкна надълбоко за годежен пръстен, оказа се доста щедър и за бизнеса на Виктория
©
"Получих едно много нестандартно, много странно предложение, което не съм очаквала, но ужасно много го оценявам. Благодаря! Казах едно много голямо "Да“, каза Вики. Малко след това тя показа и годежния пръстен - масивно бижу от 18-каратово бяло злато с голям централен диамант от цели 2 карата, а халката е обсипана с допълнителни малки диаманти. По информация от бижутерските среди пръстенът е изработен по индивидуална поръчка и струва над 20 000 евро, което го нарежда сред най-скъпите годежни пръстени, подарявани от родна звезда.
Самият Рачков не пропусна да внесе хумор в момента, като заяви пред присъстващите, че са "ползвали един кетъринг за две събития“, намеквайки, че откриването на салона и годежът са били планирани в една вечер. Неговата приятелка Гала пък не пропусна да отбележи в ефир, че малцина знаят колко щедър човек е всъщност Димитър Рачков, а скъпият диамант само потвърждава думите й.
Любопитен детайл е, че не само пръстенът, но и целият бизнес проект на Виктория е финансиран от популярния комик и тв водещ. По информация от близки до двойката именно Рачков е платил помещението, ремонта, професионалните уреди и консумативите за салона, който вече се определя като един от най-луксозните в столицата. Така той демонстрира сериозните си намерения към любимата си още от самото начало на връзката им.
53-годишният Рачков и 36-го-дишната Виктория се познават от години, още от времето на "Господари на ефира“, когато той бе водещ на шоуто, а тя - една от трите адреналинки. Въпреки дългото си познанство любовната им връзка започна официално едва в началото на 2025 г., когато за първи път се появиха заедно като двойка, пише "Ретро“.
