Рачков в прегръдките на две красавици, едната не е неговата
©
Сред специалните гости бяха Димитър Рачков и неговата половинка Вики, които изненадаха рожденичката с изискан подарък и мили думи.
"Една от най-вдъхновяващите жени си, Елена", сподели Вики в социалните мрежи, а присъствието на популярната двойка добави блясък към вече стилната вечер.
Елена Петрова избра черно-златиста рокля, подчертаваща безупречната ѝ фигура, която сякаш не се е променила с годините. Актрисата разкри, че не разчита на строги режими, а на простичко правило: "Не спазвам диети, просто ям по малко.“
Юбилейното парти се превърна в стилен празник на класа, приятелство и вдъхновение – точно каквато е и самата Елена, пише "Блиц".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Психолог със съвети как да разбираме децата: Може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка
08:15
Над 500 участници изучаваха природата чрез сетивата си в Зооцентъра в Добрич в рамките на проекта "Природен компас"
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Помните ли игрите на компютри "Правец"?
22:14 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.