Една от най-обичаните български актриси – Елена Петрова – отпразнува своя 50-годишен юбилей с пищно и елегантно тържество, което събра най-близките ѝ приятели и колеги.

Сред специалните гости бяха Димитър Рачков и неговата половинка Вики, които изненадаха рожденичката с изискан подарък и мили думи. 

"Една от най-вдъхновяващите жени си, Елена", сподели Вики в социалните мрежи, а присъствието на популярната двойка добави блясък към вече стилната вечер.

Елена Петрова избра черно-златиста рокля, подчертаваща безупречната ѝ фигура, която сякаш не се е променила с годините. Актрисата разкри, че не разчита на строги режими, а на простичко правило: "Не спазвам диети, просто ям по малко.“

Юбилейното парти се превърна в стилен празник на класа, приятелство и вдъхновение – точно каквато е и самата Елена, пише "Блиц".