Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Радина Кърджилова с поразителна визия в новия "Под прикритие"
Автор: Екип Ruse24.bg 13:22Коментари (0)26
©
виж галерията
Радина Кърджилова открехна мъничко завесата около ролята си в "Под прикритие".

Красавицата пусна няколко кадъра от снимките на новия шести сезон на култовия сериал.  

Освен Кърджилова, новите имена са Климентина Фърцова, Велина Георгиева, Павел Иванов. 

"Под прикритие 6" се очаква да бъде по-зрелищен и мащабен от всякога. Феновете ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов (Захари Бахаров), Куката (Мариан Вълев), Големия Близнак (Кирил Ефремов), Ния (Йоанна Темелкова), Джаро (Михаил Билалов), припомня "България Днес".

Още по темата: общо новини по темата: 832
09.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/139 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
Актуални теми
София или Варна да е домакин на Евроволей 2026
Бюджет 2024
51-ото Народно събрание
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: