Радостна вест: Дъщерята на Гала очаква второ си дете
"Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви", написа тя.
Инфлуенсърката роди дъщеря си Лора през 2024 година.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
22:37 / 30.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:41 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
15:52 / 30.12.2025
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза ...
12:50 / 30.12.2025
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ...
11:14 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.